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Генпрокуратура России назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генеральная прокуратура Россия заявила, что группа туристов погибла на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году из-за схода лавины, передает РИА Новости.

По словам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, из-за снега и плохой видимости лыжники не сумели найти свою палатку.

«Группа ушла на 50 метров [от палатки], и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», — уточнил он.

Фото: ТАСС

Сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку обнаружить невозможно, даже если знать ее примерное расположение.

Далее, продолжает представитель Генпрокуратуры, туристы спустились ниже и разожгли костер. Затем группа пыталась снова найти палатку, однако молодые люди замерзли, так как температура составляла 40-45 градусов ниже нуля.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — убежден Курьяков.

Он также пояснил, что все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, скончались от переохлаждения, а травмы, полученные лыжниками, говорят о том, что группу накрыла лавина. Так, у Золотарева были сломаны ребра, что никак не противоречит версии о том, что их накрыла лавина, подчеркивают специалисты.

«Если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы», — отметил Курьяков.

В заключение он добавил, что теперь вопрос о гибели туристов на перевале Дятлова закрыт.

При этом в общественном фонде памяти группы Дятлова не согласны с версией Генпрокуратуры. «Родственники не согласятся с этим выводом. [Возможна] только техногенная версия, — заявил адвокат фонда Евгений Черноусов, слова которого цитирует ТАСС. — Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала».

Группа из девяти лыжников из туристического клуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе в районе горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Большинство туристов погибли от переохлаждения, однако у некоторых были зафиксированы серьезные травмы, что породило различные версии смерти лыжников. Прорабатывались самые разные варианты случившего, среди которых обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук местных жителей и даже конфликт между туристами. История гибели группы получила широкий общественный резонанс, а место гибели стали называть перевалом Дятлова.

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