Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело об убийстве мужчины в 2012 году, сообщает БЕЛТА.
Обвиняемый – 56-летний безработный житель Полоцка. Из обвинения следует, что он пил спиртное вместе со своим товарищем и в ходе возникшей ссоры убил его – нанес удар лезвийной частью топора в голову. Мужчина скончался на месте, а обвиняемый закопал его тело на территории своего участка.
По итогам проведенных в 2020-м оперативных мероприятий фигурант указал место, где был обнаружен скелетированный труп. Судебной генетической экспертизой подтверждена личность потерпевшего, который с 2014 года находился в розыске как без вести пропавший.
По делу допрошено более тридцати свидетелей, проведено около двадцати экспертиз, выполнен комплекс иных процессуальных действий.
Обвиняемый не судим, несколько раз привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в поле зрения милиции не попадал.
Уголовное дело об убийстве направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и Полоцка.
Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генпрокурора оставил без изменения.
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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве мужчины в 2012 году
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Фото: Виталий ГИЛЬ