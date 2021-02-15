Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве мужчины в 2012 году

Обвиняемый – 56-летний безработный житель Полоцка. Из обвинения следует, что он пил спиртное вместе со своим товарищем и в ходе возникшей ссоры убил его – нанес удар лезвийной частью топора в голову. Мужчина скончался на месте, а обвиняемый закопал его тело на территории своего участка.По итогам проведенных в 2020-м оперативных мероприятий фигурант указал место, где был обнаружен скелетированный труп. Судебной генетической экспертизой подтверждена личность потерпевшего, который с 2014 года находился в розыске как без вести пропавший.По делу допрошено более тридцати свидетелей, проведено около двадцати экспертиз, выполнен комплекс иных процессуальных действий.Обвиняемый не судим, несколько раз привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в поле зрения милиции не попадал.Уголовное дело об убийстве направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и Полоцка.Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генпрокурора оставил без изменения.