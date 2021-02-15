Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Латвийской Республики просьбу о выдаче Цепкало Валерия Вильямовича для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.
– Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси, – отметили в ведомстве.
Основой для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является Договор между Беларусью и Латвией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.
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Генпрокуратура направила латвийским коллегам просьбу о выдаче Валерия Цепкало
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