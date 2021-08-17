Генпрокуратура инициировала создание комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы ВОВ

На сегодня в ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура установила многочисленные случаи массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики, насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии. Также есть факты использования принудительного труда в интересах противника. Много случаев, когда оккупационная власть организовывала места принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей.Кроме того, повсеместно уничтожалось и незаконно безвозмездно изымалось в пользу агрессора имущество. Так, разрушались промышленные предприятия, здания, объекты инфраструктуры, разграблялись колхозы, отбирался скот, вывозилось оборудование (паровые котлы, турбины, передвижные электростанции, металлорежущие станки, деревообрабатывающее оборудование и т.п.), похищались историко-культурные ценности (музейные экспонаты, предметы живописи, драгоценности).Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении, уверены в Генпрокуратуре.С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее 500 млрд долларов в эквиваленте.Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда.