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  2. Генпрокуратура: доступ к сайту "Медиа-Полесье" ограничен

Генпрокуратура: доступ к сайту "Медиа-Полесье" ограничен

Прокуратура Брестской области выявила нарушения сетевым изданием media-polesye.by закона "О средствах массовой информации". Об этом сообщает Генпрокуратура.  


Отмечается, что в ряде публикаций, размещенных на ресурсе, имелись фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на них. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов, отметили в прокуратуре. 

В связи с этим по постановлению прокуратуры Брестской области ограничен доступ к идентификатору сетевого издания с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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