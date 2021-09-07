Генпрокуратура: доступ к сайту "Медиа-Полесье" ограничен

Отмечается, что в ряде публикаций, размещенных на ресурсе, имелись фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на них. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов, отметили в прокуратуре.В связи с этим по постановлению прокуратуры Брестской области ограничен доступ к идентификатору сетевого издания с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев.