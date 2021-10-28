Генпрокуратура добивается, чтобы более 400 ныне живых эсэсовцев понесли наказание за совершенные преступления

Об этом сообщил сегодня Генеральный прокурор Андрей Швед в ходе рабочей встречи со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он напомнил, что сейчас расследуется уголовное дело по факту геноцида, происходившего на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны.





– Проделан значительный объем следственной работы: допрошено около 11,5 тысячи свидетелей, большинство из которых, 7,3 тысячи человек, – узники концлагерей и лагерей смерти. Они сообщили о более чем 300 ранее неизвестных возможных местах захоронений. Каждое будет осмотрено, изымут имеющиеся вещественные доказательства геноцида, – рассказал Андрей Швед.





Генеральный прокурор отметил также, что при расследовании дела о геноциде наша страна активно взаимодействует с российскими партнерами и получает от них всю необходимую помощь в полном объеме:

– Мы детально обсудили совместные меры и мероприятия. Первое, что нас удовлетворяет, и мы видим, что по этому направлению будет еще больше результатов, – работа с архивными документами. Значительный объем информации, который связан с документированием преступной деятельности нацистов, в том числе еще живых, хранится в архивах Российской Федерации. Для нас очень важно сегодня получить еще больше предметных, конкретных доказательств для того, чтобы предъявить их злодеям наряду с теми доказательствами, которые мы получаем сегодня здесь, в Беларуси. Наши российские коллеги предоставляют нам информацию о местонахождении некоторых нацистов, которые сейчас живы. Сегодня мы ставим вопросы перед правоохранительными органами как минимум 17 государств о том, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления. Я могу официально подтвердить, что речь идет о более чем 400 живых эсэсовцев – тех, кто непосредственно здесь, а также на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны убивали людей. Они живы, и они должны понести наказание!