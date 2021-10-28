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  2. Генпрокуратура добивается, чтобы более 400 ныне живых эсэсовцев понесли наказание за совершенные преступления

Генпрокуратура добивается, чтобы более 400 ныне живых эсэсовцев понесли наказание за совершенные преступления

Об этом сообщил сегодня Генеральный прокурор Андрей Швед в ходе рабочей встречи со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он напомнил, что сейчас расследуется уголовное дело по факту геноцида, происходившего на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны.


– Проделан значительный объем следственной работы: допрошено около 11,5 тысячи свидетелей, большинство из которых, 7,3 тысячи человек,  – узники концлагерей и лагерей смерти. Они сообщили о более чем 300 ранее неизвестных возможных местах захоронений. Каждое будет осмотрено, изымут имеющиеся вещественные доказательства геноцида, – рассказал Андрей Швед.


Генеральный прокурор отметил также, что при расследовании дела о геноциде наша страна активно взаимодействует с российскими партнерами и получает от них всю необходимую помощь в полном объеме:

– Мы детально обсудили совместные меры и мероприятия. Первое, что нас удовлетворяет, и мы видим, что по этому направлению будет еще больше результатов, – работа с архивными документами. Значительный объем информации, который связан с документированием преступной деятельности нацистов, в том числе еще живых, хранится в архивах Российской Федерации. Для нас очень важно сегодня получить еще больше предметных, конкретных доказательств для того, чтобы предъявить их злодеям наряду с теми доказательствами, которые мы получаем сегодня здесь, в Беларуси. Наши российские коллеги предоставляют нам информацию о местонахождении некоторых нацистов, которые сейчас живы. Сегодня мы ставим вопросы перед правоохранительными органами как минимум 17 государств о том, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления. Я могу официально подтвердить, что речь идет о более чем 400 живых эсэсовцев – тех, кто непосредственно здесь, а также на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны убивали людей. Они живы, и они должны понести наказание!

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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