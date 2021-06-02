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Генпрокуратура Беларуси направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде

Руководствуясь Договором между Беларусью и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Генеральная прокуратура обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.


Речь идет о планах нацистов и их пособников уничтожить белорусов и других советских граждан в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР. На данный момент изучаются сведения о проведении карательных операций, уничтожении населенных пунктов вместе с жителями, создании гетто, концентрационных лагерей и лагерей смерти, таких как «Тростенец» и «Озаричи», насильственном угоне мирного населения в Германию на принудительные работы. В результате геноцида на территории БССР погибло свыше 2 миллионов человек.

В период с 1941 по 1944 годы в целенаправленном уничтожении населения страны принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы Германского рейха. Вступившие в ряды таких организаций принесли присягу на верность фашистской Германии и ее лидерам.

Как следует из материалов уголовного дела, геноцидом населения БССР занимались 2-й (позже – 12-й), 3-й и 15-й литовские батальоны. Все эти формирования осуществляли массовые убийства в различных населенных пунктах БССР. Особо следует отметить, что многие убийства совершались варварским способом – предполагали долгую и мучительную смерть. Детей, женщин, стариков изувечивали ножами, вырывали пальцы, разбивали головы и заживо сжигали.

2-й (12-й) литовский батальон, которым руководил Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник, был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей.  Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника Вольдемарас Адамкавичюс.

Всего каратели этого формирования зверски расправились над десятками тысяч невинных людей. Так, 27 и 28 октября 1941 года по личному распоряжению Минского мясника батальон уничтожил не менее пяти тысяч заключенных в Слуцком гетто. В ходе операции людей принудительно выводили из жилых помещений, жестоко избивали палками, резиновыми шлангами, прикладами. На месте расстрела в одной из деревень их заставляли полностью раздеться, лечь лицом вниз в яму группами по 25 человек на уже убитых и расстреливали из огнестрельного оружия. Ямы с людьми, еще подававшими признаки жизни, засыпали землей.

Аналогично с особой жестокостью и издевательствами над людьми, литовские добровольцы на территории Минской области убили не менее семи тысяч мирных граждан.

В дальнейшем этот батальон совместно с иными коллаборационистскими формированиями принимал участие в ряде иных карательных операций, в том числе «Зимнем волшебстве» (февраль – март 1943 г.). Цель – создание «мертвой земли». Это территория, где исключались проживание и пребывание населения в полосе шириной 30–40 километров вдоль латвийской границы. В результате операции уничтожено 387 населенных пунктов, убито свыше 13 000 мирных жителей, более 7000 жителей насильно вывезены на принудительные работы.

После освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей, в том числе Импулявичюс-Импуленас и Вольдемарас Адамкавичюс, скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании. В 1949 году – в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления.

Чуть позже Импулявичюс-Импуленаса признали виновным в массовых убийствах. Он был заочно приговорен к смертной казни Верховным судом Литовской ССР. Однако США не удовлетворили запрос о его выдаче. Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и, вернувшись в Литву, с 1998 по 2003 год занимал высшую государственную должность – Президента Литовской Республики.

Генеральная прокуратура Беларуси полагает, что у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла, чтобы добросовестно выполнить свои международные обязательства.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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