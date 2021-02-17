Генеральный прокурор Андрей Швед ответил на вопрос, насколько скрупулезно проведено следствие по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка.
– Во-первых, в период предварительного следствия прокуратура осуществляла надзор за объективностью и беспристрастностью дела. Во-вторых, мы свою оценку дали и слово сказали, направив дело в уголовный суд для рассмотрения. Можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, достаточно огромный массив доказательств. Они и говорят о том, что это абсолютно коррупционное дело – чистой воды уголовщина.
– Практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания, кроме Бабарико, сотрудничают со следствием. В совокупности я полагаю, что решение суда и его приговор в открытом процессе подтвердят, что фигуранты дела – обычные взяточники. Негодяи, которые наживались, используя свое служебное положение, – заявил Швед. Он также отметил:
– Ни о какой политизированности дела речи быть не может, поскольку на протяжении нескольких лет брались огромные суммы взяток, откаты и совершались другие противоправные деяния. Надо отметить, что оно будет особенным в том плане, что здесь фигурируют огромные суммы взяток.
Дарья ГОТОВКО
Опубликовано:
1069
Генеральный прокурор Андрей Швед ответил на вопрос, насколько скрупулезно проведено следствие по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ