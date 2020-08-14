Генеральный директор «Гродненского стеклозавода» рассказал, как выполняется задача по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом

По итогам совещания у Главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли генеральный директор «Гродненского стеклозавода» Юрий Скрипко рассказал, как выполняется задача по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом:



– Президентом была поставлена задача по постепенному переходу на экологически чистую – стеклянную – упаковку. Речь об абсолютно любой упаковке, начиная от той, что используется для детского питания, заканчивая бутылкой шампанского и банкой для консервации. Она решается. Белорусские заводы за последние несколько лет увеличили мощности. Импорта у нас осталось немного, но потребление этой тары в пищевой промышленности растет. Но мы справляемся с поставленной задачей. Мощности будем наращивать и дальше.