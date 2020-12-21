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Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Тихановской, Колесниковой, Знака, Латушко, Дылевского и Ковальковой

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении  Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 Уголовного кодекса", – рассказали в Генеральной прокуратуре. 


В ведомстве также отметили, что в отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2 Уголовного кодекса.

"Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в Центральный аппарат Следственного комитета", – уточнили в прокуратуре. – Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

"Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаком М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевским С.А. и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка", – рассказали в Генеральной прокуратуре. 
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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