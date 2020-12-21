Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Тихановской, Колесниковой, Знака, Латушко, Дылевского и Ковальковой

В ведомстве также отметили, что в отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2 Уголовного кодекса.– уточнили в прокуратуре.– рассказали в Генеральной прокуратуре.