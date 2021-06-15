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General Motors выпустит бюджетный девятиместный автомобиль

Автомобильная корпорация General Motors планирует разработать девятиместный автомобиль. Новая машина станет ответом автопроизводителя на изменение политики рождаемости в КНР. Правительство Китая разрешило семьям заводить третьего ребенка без каких-либо санкций. Считается, что принятая властями мера поможет затормозить процесс старения населения, передает Motor.ru.


Многодетным семьям потребуются бюджетные и вместительные транспортные средства. Четырехрядный минивэн GM-SAIC подходит под это описание. Официальные представители концерна сообщили, что машина станет очень удобной для посадки/высадки, а также будет отличаться особым комфортом. Технические подробности пока не сообщались. Планируется, что их раскроют совсем скоро.

По какой причине многодетным семьям не подходят существующие модели Wuling с пятью, семью и восемью местами, не сообщается, хотя в линейке китайско-американской марки есть, к примеру, бюджетный компактвэн Hong Guang Plus с трехрядным салоном и простейшей техникой.

Фото: General Motors
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