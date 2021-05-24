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  2. Генерал Голуб: говорить о том, что дежурный экипаж прервал полет борта Ryanair, неправомерно

Генерал Голуб: говорить о том, что дежурный экипаж прервал полет борта Ryanair, неправомерно

Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб сегодня на брифинге "Об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanair в Национальном аэропорту Минск". Он напомнил, что вчера появились информационные вбросы, что гражданское воздушное судно было принуждено к посадке действиями дежурного экипажа МиГ-29, входящего в состав ВВС и войск ПВО. Фейки Игорь Голуб развенчал поминутно:

Архивное фото

– Команда MayDay (это по международной классификации "Терплю бедствие") и код ответчика были включено в 12:47. Оперативному дежурному Центрального командного пункта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны команда от диспетчера аэропорта Минск-2 поступила в 12:48 – ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение возвращаться в аэропорт Минск-2. После соответствующих процедур и согласований мной было принято решение в 12:58 дать дежурному экипажу команду "Воздух". Дежурный экипаж в соответствии с требованиями руководящих документов и нормативов по времени нахождения в готовности номер один произвел взлет в 13:04. В это время воздушное судно, на котором был включен сигнал MayDay, уже находилось в районе Столбцов. Все материалы объективного контроля комплексных средств автоматизации задокументированы. В случае принятия решения руководством Министерства обороны могут быть представлены для средств массовой информации.

Ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле Государственной границы Республики Беларусь речи не идет, заключил Игорь Голуб:

– Гражданское судно уже следовало на посадку, заходило по схеме в аэропорт Минск-2 согласно принятому командиром экипажа решению. В 13.18 мы получили информацию от диспетчера Минск-2 о том, что Boeing-737 ирландской авиакомпании благополучно совершил посадку. После этого дежурный экипаж, который находился в это время в зоне дежурства над аэродромом Мачулищи (и это тоже подтверждается материалами объективного контроля) был направлен на аэродром Барановичи. Поэтому говорить о том, что действиями дежурного экипажа был прерван полет борта RyanAir, неправомерно.

Командующий ВВС и войсками ПВО также обратил внимание на следующий факт:

- Мы вчера все видели снимки. Кто-то фотографировался на фоне аэропорта, кто-то еще где-то, но мы не видели ни одного снимка дежурного экипажа, который сопровождает этот самолет. Чтобы принудить к посадке самолет, дежурному экипажу нужно подойти на визуальную видимость и вплотную вступить в контакт с командиром экипажа, чтобы он его увидел глазами. Только тогда это будет называться «сопровождение для принуждения к посадке».
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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Генерал Голуб: говорить о том, что дежурный экипаж прервал полет борта Ryanair, неправомерно
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