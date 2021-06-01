Новым гендиректором Национальной библиотеки Беларуси стала Оксана Книжникова. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.
Нового руководителя коллективу НББ представил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич. Книжникова сменила на этой должности Романа Мотульского, который возглавлял библиотеку с 2003 года.
Министр пожелал новому гендиректору и коллективу профессиональных успехов, а также поблагодарил Романа Мотульского за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Национальной библиотеки и библиотечного дела.
Фото: nlb.by
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Гендиректором Национальной библиотеки Беларуси назначена Оксана Книжникова
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