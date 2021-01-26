Взглядами на современную белорусскую журналистику с коллегами поделился сегодня новый генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Кирилл Казаков по итогам кадрового дня у Президента.
– Задачи не новы. Мы должны освещать честно то, что происходит сейчас в Беларуси. Мы сделали упор на авторскую журналистику. Это было оценено. Думаю, что именно в этом направлении телеканал СТВ будет двигаться, – рассказал руководитель.
Кирилл Казаков поблагодарил свою команду и коллег из других СМИ, которые в «жаркий» период после выборов работали слаженно. Заслугу журналистов СТВ, которые удержали компанию, отметил и сам Глава государства.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1605
Гендиректор СТВ: мы должны честно освещать происходящее в Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter