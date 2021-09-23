Гендиректор «Коммунарки»: молочный шоколад для детей «Президент» уже есть в продаже

В Беларуси уже есть в продаже новый молочный шоколад "Нашим детям" линейки «Президент». В чем особенности и преимущества новинки, рассказал в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио член Совета Республики, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский.
– Более двух лет велась работа над этим разнонаправленным проектом. Первой задачей было сделать качественный продукт для детей и для всех, кто любит сладкое. Есть и социальная составляющая: с каждой реализованной в Беларуси плитки уплачивается взнос в определенный благотворительный фонд, – пояснил он.
Руководитель фабрики также рассказал, что в в разработке дизайна упаковки шоколада приняли участие более 20 мальчишек и девчонок. Все ребята с непростыми судьбами – воспитанники учреждений образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Анюховский отметил, что в новинке повышенное содержание какао и молока. Одна плитка шоколада, по его словам, заменяет стакан молока трехпроцентной жирности.
Он также отметил, что при изготовлении молочного шоколада "Нашим детям" использовались специальные сахарозаменители, которые не провоцируют всплеск инсулина в организме. Еще одной важной особенностью он назвал то, что в продукте нет ГМО.