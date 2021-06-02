Гендиректор «Бобруйскагромаша»: хочется видеть женщин с горящими глазами и желанием сделать что-то и для предприятия, и лично для себя

В начале беседы было отмечено, что на данный момент 700 женщин, работающих на «Бобруйскагромаше», состоят в общественной организации «БСЖ».– вводит в курс дела руководитель.Надежда Лазаревич высказалась, насколько важно объединяться в такие общественные организации:– обозначила она и добавила, что прошлый год нам очень многое показал. Руководитель сделала отсылку к прошедшему в сентябре 2020-го на площадке «Минск-Арены» женскому форуму за мир, стабильность, единство и процветание страны.– вспомнила прошлогодние события собеседница.