О деятельности ПО ОО «Белорусский союз женщин» ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» рассказала сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» гендиректор предприятия Надежда Лазаревич.
В начале беседы было отмечено, что на данный момент 700 женщин, работающих на «Бобруйскагромаше», состоят в общественной организации «БСЖ».
– Мы на начальной стадии, – вводит в курс дела руководитель. – Группа единомышленниц была создана два месяца назад. Через год покажем совершенно другие цифры. Но мы никого не призываем к вступлению. Хочется видеть женщин с горящими глазами, с желанием сделать что-то для предприятия и лично для себя.
Надежда Лазаревич высказалась, насколько важно объединяться в такие общественные организации:
– Прежде всего, это уверенность в завтрашнем дне. Это та история, когда рядом есть плечо, на которое можно положиться. Это круг единомышленников, – обозначила она и добавила, что прошлый год нам очень многое показал. Руководитель сделала отсылку к прошедшему в сентябре 2020-го на площадке «Минск-Арены» женскому форуму за мир, стабильность, единство и процветание страны.
– В том сентябре все мы подустали от уличных мероприятий. Важно было показать, что нас большинство. На «Минск-Арене» было видно, какое количество представительниц прекрасного пола желает показать свое отношение к родине и к той ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов. Приехали женщины со всех регионов страны. Я считаю, что своей энергетикой мы победили всех, – вспомнила прошлогодние события собеседница.
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Гендиректор «Бобруйскагромаша»: хочется видеть женщин с горящими глазами и желанием сделать что-то и для предприятия, и лично для себя
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