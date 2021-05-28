Газетный специалист обязан уметь работать с цифровыми источниками

По мнению Николая Силкова, аудитория старшего возраста получает информацию из газет, пользователи среднего возраста – из интернета, а молодежь – из телеграм-каналов. Решение задачи - отказаться о идеи о том, что сайт – это просто приложение газеты.заключил главный редактор.