Гайдукевич: ВНС не подменяет Парламент, это общенациональная дискуссия людей разных взглядов и профессий

Политик обозначил, что на Всебелорусском народном собрании он будет выступать впервые.
– Буду выступать в первый день и хочу предупредить, что мое выступление будет отличаться от многих. Исключительно о хорошем говорить не буду, – поделился специалист.
Олег Гайдукевич объяснил, что, на его взгляд, отличает патриота. За пределами страны у политиков не должны меняться взгляды: нужно защищать любого чиновника и министра за пределами своего государства. Он подчеркнул, что, находясь за границей, нужно держаться вместе и отстаивать национальные интересы страны, а не искать поддержку и вымаливать санкции и финансирование.
– Я как политик и лидер партии буду высказываться о реформировании политической системы. Никаких революций нам не нужно. Следует надавить на чиновников, дать больше свободы бизнесу, искоренить бюрократию. И особенно заставить работать всех революционеров с флажками и шариками, – высказался специалист.
По мнению собеседника, если мы сами не будем растить свое политическое поле, за нас это сделают другие.
– Среди мнений экспертов существует ошибочное – что ВНС подменяет Парламент. Это не так. Форум – это общенациональная дискуссия, уникальное мероприятие, на котором собираются люди разных взглядов и профессий. Нам нужна дискуссия, а не пиар, – обозначил он.
Гость эфира отметил, что по итогам Всебелорусского народного собрания нужно схематично показать, что нас ждет. Важно донести до каждого, что не будет революций, досрочных выборов и государственных переворотов.
Олег Гайдукевич также добавил, что на приближающемся форуме для него будет важно мнение не политиков, а простых людей.
"Людей объединяет желание быть услышанными" – Гайдукевич
У нас никогда не было расколов, мы не делим людей по языку и религии – Гайдукевич