Гайдукевич: ВНС не подменяет Парламент, это общенациональная дискуссия людей разных взглядов и профессий

Политик обозначил, что на Всебелорусском народном собрании он будет выступать впервые.– поделился специалист.Олег Гайдукевич объяснил, что, на его взгляд, отличает патриота. За пределами страны у политиков не должны меняться взгляды: нужно защищать любого чиновника и министра за пределами своего государства. Он подчеркнул, что, находясь за границей, нужно держаться вместе и отстаивать национальные интересы страны, а не искать поддержку и вымаливать санкции и финансирование.– высказался специалист.По мнению собеседника, если мы сами не будем растить свое политическое поле, за нас это сделают другие.– обозначил он.Гость эфира отметил, что по итогам Всебелорусского народного собрания нужно схематично показать, что нас ждет. Важно донести до каждого, что не будет революций, досрочных выборов и государственных переворотов.Олег Гайдукевич также добавил, что на приближающемся форуме для него будет важно мнение не политиков, а простых людей.