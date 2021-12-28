Гайдукевич: то, о чем рассказал Эмиль Чечко, только вершина айсберга

Заявления польского солдата Эмиля Чечко – только вершина айсберга. На это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.
– То, о чем рассказал польский солдат Эмиль Чечко, вершина айсберга. Это только начало того, что на самом деле происходит и происходило в Европейском союзе. И не надо удивляться, ведь все это видели на протяжении десятков лет. Разве есть какое-то международное расследование по тюрьме Гуантанамо, которая находилась под контролем США? Весь мир облетели жуткие кадры пыток заключенных, которые там находились. А кто-то понес ответственность за уничтоженных детей, женщин и стариков в Югославии? Или за вторжение в Ирак? За цветные революции, которые были организованы по всему миру Штатами и Западом? – обратил внимание депутат.
Тем, кто не верит в заявления Эмиля Чечко, Олег Гайдукевич напомнил о трупах избитых беженцев, которые находили на границе Беларуси с ЕС.
– Нам подбрасывают прямо на границу избитых и искалеченных людей, – констатировал депутат.
– Тот, кто учит нас международному праву и демократии, не то что журналистов чужих стран, своих не пускает на границу и избивает. <...> Не открывают доступ международным и правозащитным организациям, при этом Беларусь пустила всех. Я был на границе, видел там и белорусских, и российских журналистов, иностранные телекомпании, международные и правозащитные организации. Мы показали все, чтобы не было вопросов к Беларуси. Но опять убедились, что никому эта правда не нужна. Санкции в отношении нас ввели, а не Польши. [Со стороны этой страны наблюдается] вопиющее нарушение всех законов. Они обязаны были этих беженцев принять, обеспечить гуманитарный коридор. Они не должны были их пытать, избивать, применять водометы, где, как установили наши эксперты, были средства от тараканов. Где санкции? Где международные организации? Молчат как набрав в рот воды, – подчеркнул Олег Гайдукевич.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.