Гайдукевич: то, о чем рассказал Эмиль Чечко, только вершина айсберга

– обратил внимание депутат.Тем, кто не верит в заявления Эмиля Чечко, Олег Гайдукевич напомнил о трупах избитых беженцев, которые находили на границе Беларуси с ЕС.– констатировал депутат.– подчеркнул Олег Гайдукевич.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.