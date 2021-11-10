Гайдукевич: Польша и Литва сознательно провоцируют эту ситуацию на границе

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, – отметил Олег Гайдукевич.Депутат Палаты представителей считает, что так происходит потому, что, с одной стороны, Польша и Литва хотят обратить внимание Брюсселя и Вашингтона на то, что они активно борются с белорусско-российской угрозой, а с другой – сами организовывают потоки нелегальной миграции и зарабатывают на этом деньги.