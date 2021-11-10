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  2. Гайдукевич: Польша и Литва сознательно провоцируют эту ситуацию на границе

Гайдукевич: Польша и Литва сознательно провоцируют эту ситуацию на границе

Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ.

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– То, что сегодня происходит на границе, говорит о том, что Польша и Литва сознательно провоцируют эту ситуацию на границе. Никакого коллапса, если бы польские политики были здравыми, на самом деле нет. Речь идет о двух тысячах человек. Через Средиземное море в Европу каждый день идет гораздо больше людей, – отметил Олег Гайдукевич. 

Депутат Палаты представителей считает, что так происходит потому, что, с одной стороны, Польша и Литва хотят обратить внимание Брюсселя и Вашингтона на то, что они активно борются с белорусско-российской угрозой, а с другой – сами организовывают потоки нелегальной миграции и зарабатывают на этом деньги. 
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