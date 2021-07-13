Гайдукевич: поддержавшие протест в 2020-м люди испытали огромное разочарование

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

сказал спикер.При этом политик подчеркнул, что расслабляться пока рано.– предостерег Олег Гайдукевич. –Гость «Будней» добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.