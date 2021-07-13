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  2. Гайдукевич: поддержавшие протест в 2020-м люди испытали огромное разочарование

Гайдукевич: поддержавшие протест в 2020-м люди испытали огромное разочарование

Об этом депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Люди, которые в прошлом году поддержали протест, испытали огромное разочарование, – сказал спикер. – Я это вижу, общаясь с людьми, которых позвали на улицу. Многие из них уже давным-давно увидели, во-первых, к чему это все может привести. Во-вторых, лидеры, которые якобы отстаивали их интересы, на самом деле думали исключительно о себе, своем благополучии и зарабатывании денег. В-третьих, многие уже поняли, какую страну можно потерять и что взамен получить.

При этом политик подчеркнул, что расслабляться пока рано.

– Мы не должны расслабляться: радикальное меньшинство очень часто управляет пассивным большинством, – предостерег Олег Гайдукевич. – Пример – та же Украина. [Неужели], посмотрев на лидеров майдана в 2014-м, можно поверить, что большинство украинцев могло их поддержать? Нет. И опросы показывали, что это не так. Но слабые основы государственного управления и силовые структуры привели к тому, что радикальное настроенное меньшинство смогло управлять пассивным большинством.

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Гость «Будней» добавил:

– До событий 2020-го большинство белорусов, которые поддерживают государство, не лезли в политику. Они не ходили на митинги, им это было неинтересно. Но потом они поняли, что может быть [со страной, если молчать]. Посмотрите, сколько новых лиц появилось в журналистике, политике, блогинге… Люди проснулись и стали отстаивать свою позицию. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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