Гайдукевич – об организации выборов в Госдуму РФ: Россия сделала выводы на основе событий 2020-го в Беларуси

Об этом депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Олег Гайдукевич на протяжении выборов в Госдуму РФ 17–19 сентября работал на них в составе миссии наблюдателей СНГ в группе депутатов Парламентского собрания Беларуси и России. Рассказывая об особенностях проведения данного мероприятия, он остановился на противостоянии России негативному влиянию из-за рубежа.
– Выезжая в Москву, я увидел прямое сходство с Беларусью [в августе 2020-го]. Голосование еще не началось, а в Европарламенте уже обсуждают, что выборы нелегитимны, что их не признают. О чем говорят европейские депутаты? Каким образом поддержать протестное движение в России и раскачать ситуацию – в открытую говорят! – сказал депутат.
Он добавил:
– Дальше – больше. МИД России официально предупредил посольство США о том, что установлен факт вмешательства [их страны] в предвыборную кампанию. В том числе попытки финансирования определенных политических сил. У нас было то же самое.
– Россия сделала выводы на основе событий 2020-го в Беларуси: там приняли ряд решений, которые увидели в том числе у нас. Это жесткая реакция на финансирование извне, – подчеркнул Олег Гайдукевич. – Мы видим российский закон об иностранных агентах. Там есть отдельная часть о том, как иноагенту участвовать в выборах: указывай, что ты иноагент, и иди. Чтобы люди видели, на кого ты работаешь. Я до сих пор являюсь сторонником закона об иностранных агентах, в том числе в СМИ, для нашей страны.
В качестве аргумента депутат рассказал об одном из телеканалов, работающих в России. Во время эфира на нем демонстрируется табличка с надписью: «Вещает иностранный агент, находящийся на территории РФ».
– На кого-то, может, это не действует, но многие люди, уверен, посмотрят и скажут: «А какую правду может вещать иностранный агент?» – обратил внимание гость «Будней».
Кроме того, по словам Олега Гайдукевича, Россия «стала жестко работать с НКО, которые финансируются с Запада и имеют одну цель – расшатать ситуацию в стране».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.