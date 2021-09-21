Гайдукевич – об организации выборов в Госдуму РФ: Россия сделала выводы на основе событий 2020-го в Беларуси

Олег Гайдукевич на протяжении выборов в Госдуму РФ 17–19 сентября работал на них в составе миссии наблюдателей СНГ в группе депутатов Парламентского собрания Беларуси и России. Рассказывая об особенностях проведения данного мероприятия, он остановился на противостоянии России негативному влиянию из-за рубежа.– сказал депутат.Он добавил:– подчеркнул Олег Гайдукевич.В качестве аргумента депутат рассказал об одном из телеканалов, работающих в России. Во время эфира на нем демонстрируется табличка с надписью: «Вещает иностранный агент, находящийся на территории РФ».обратил внимание гость «Будней».Кроме того, по словам Олега Гайдукевича, РоссияТок-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.