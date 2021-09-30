Гайдукевич о литовской власти: несамостоятельные, нет суверенитета

Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич в эфире программы "Понятная политика. Плюс" на "Беларусь 1".
– Германия – сильное европейское государство, которое будет отстаивать собственные национальные интересы. Она может вести самостоятельную политику в отличие от Литвы, которая проводит внешнюю политику вопреки интересам своей страны. Литовскому народу выгодно покупать у Беларуси электроэнергию и газ, торговать через Клайпедский порт, увеличивать грузопоток, но они делают все наоборот. Они несамостоятельные, нет суверенитета, – считает Олег Гайдукевич. – Литва поругалась с Китаем, хотя ей это невыгодно. Беларусь для них враг. Главное – выполнить геополитический заказ.
Депутат привел в пример Германию, которая в своих национальных интересах, несмотря на недовольства США, ведет диалог с Россией:
– Для Германии и ЕС наш регион крайне интересен. Беларусь – это окно в Россию. У Европы ничего не осталось, чтобы попасть на российский рынок, – заключил политик.