Гайдукевич: нас хотят разделить, хотят, чтобы мы ненавидели друг друга. Разве могут быть белорусы врагами?

- Разве мы враги? Разве те люди, которые стоят на той стороне площади, враги? Или те люди, которые стоят с цветами? Это все белорусы, - говорит, обращаясь к людям, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. – Мы не должны позволить нас разделить.



Три дня мы боимся выпускать на улицы наших детей. Мы должны делать все в рамках закона. Мы не должны допустить, чтобы судьба страны решалась на улице. Мы должны разобраться по каждому факту насилия в рамках закона и справедливости.



Я человек, который власть во многом критиковал и буду ее критиковать. Однако я пришел сюда, за эту трибуну. Потому что страна в опасности. Мы можем потерять страну раз и навсегда. Мы хотим этого? Нет. Или рабочие, которые выходят сейчас на заводах, разве это враги? Нет, это люди, имеющие свою точку зрения. Я обращаюсь к чиновникам: не прячьтесь по кабинетам, выходите к людям, разговаривайте. Не можете? Уйдите. Патриотов в стране достаточно для того, чтобы сделать это. Вы ведь хотите, чтобы был диалог?



Мы хотим, чтобы все белорусы были братьями и должны сделать все для этого. Но только через диалог. Я обращаюсь к каждому белорусу в этой стране: мы братья, мы живем в этой стране и всегда будем здесь жить. Как наши деды отстояли эту страну. Не позволим друг друга ненавидеть.



Про выборы. Вот говорят, что нужны новые выборы, что Тихановская - президент. Она президент? Нет. Если и будем проводить выборы, то в соответствии с Конституцией. Парламент и Правительство будет это решать, а не хунта и не улица. Нам не нужна революция! За Беларусь!