Гайдукевич: нам нужен закон об иностранных агентах, он назрел

Олег Гайдукевич выразил желание поддержать предложение о разработке нового законодательства, которое бы запрещало политическую деятельность, финансируемую из-за рубежа.По словам Гайдукевича, параллельно необходимо развивать собственную политическую систему страны. Почему?Также, по его мнению, необходим новый закон о политических партиях. Он обратился к Министерству юстиции и попросил провести честную перерегистрацию партий. Олег Гайдукевич уверен, что политические партии должны уметь брать ответственность на себя за судьбу страны. Также им нужно давать больше возможностей для проявления своей активности, предлагать конкретные направления деятельности, должности, ведь это мировая практика.