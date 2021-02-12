Гайдукевич: нам нужен закон об иностранных агентах, он назрел

На VI Всебелорусском народном собрании выступил Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь. Он отметил, что гордится званием делегата и пронесет это событие через всю жизнь. Свое выступление он начал с воспоминаний о событиях лета 2020 года:
– Мы увидели, что может быть, когда политики призывают решать судьбу страны на улицах. Мы увидели, что может быть, когда призывают ненавидеть друг друга. Мы увидели, что может быть, когда лгут, говоря: уберите правоохранительные органы – и кровь не будет литься, никто не пострадает. Посмотрите по сторонам, во всех странах, где убрали правоохранительные органы с улицы, десятки, сотни погибших, кровью все залилось. Зачем так лгать? Кто виноват в этом? Я отвечу. Те, кто еще до выборов говорили: выборы нас не интересуют, мы во всем быстро разберемся на улицах и площадях. Виноваты те, кто 26 лет получает финансирование из-за рубежа.
Олег Гайдукевич выразил желание поддержать предложение о разработке нового законодательства, которое бы запрещало политическую деятельность, финансируемую из-за рубежа.
– Нам нужно принятие закона об иностранных агентах. Он назрел. Потому что в отношении страны идет неприкрытое вмешательство в наши дела, а также ведется информационная война. Нам нужен этот закон, это мировой опыт.
По словам Гайдукевича, параллельно необходимо развивать собственную политическую систему страны. Почему?
– На протяжении этих лет мы увидели, что если мы сами не развиваем ее, то ее будут развивать за нас с помощью иностранных агентов и сил влияния.
Также, по его мнению, необходим новый закон о политических партиях. Он обратился к Министерству юстиции и попросил провести честную перерегистрацию партий. Олег Гайдукевич уверен, что политические партии должны уметь брать ответственность на себя за судьбу страны. Также им нужно давать больше возможностей для проявления своей активности, предлагать конкретные направления деятельности, должности, ведь это мировая практика.
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Гайдукевич: нам нужен закон об иностранных агентах, он назрел
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Фото: Александр КУШНЕР