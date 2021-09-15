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  2. Гайдукевич: Беларусь активно вписывается в новую геополитическую повестку

Гайдукевич: Беларусь активно вписывается в новую геополитическую повестку

Таким мнением депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич поделился в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.

Архивное фото

«Беларусь очень активно вписывается в новую геополитическую повестку. А геополитическая повестка поменялась: однополярный мир рухнул. И мы в этом многополярном мире, где появилось несколько центров силы, нашли свое место. И не просто нашли, а укрепляем свои позиции, являемся надежным партнером. Я думаю, что это залог и национальной безопасности, и стабильного экономического развития в будущем», – сказал Олег Гайдукевич.

Политик задался вопросом: почему белорусы иногда не гордятся достижениями своего государства? «У нас эту гордость хотят забрать. А нам есть чем гордиться», – подчеркнул он. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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