Гастроэксперт назвала три способа приготовления идеального риса

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Общие рекомендацииПо словам эксперта, перед варкой рис нужно хорошо вымыть до прозрачной воды. Эта простая рекомендация предотвратит слипание зерен. Мыть рис следует под холодной проточной водой, фильтрованная для этого не требуется. Когда жидкость станет прозрачной, ее необходимо слить и залить рис чистой. Соотношение зерен и воды должно составлять 1 к 1,5.
– Если вы будете соблюдать это правило, у вас никогда не получится недоваренный или переваренный рис, – отметила Татьяна Литвинова.
Варить зерна нужно на максимальном огне и с закрытой крышкой.
– Очень распространенной ошибкой является помешивание риса во время варки. Это сделает из него кашу, – обратила внимание гастроэксперт.
После того как рис закипел, его нужно посолить. По достижении полной готовности зерен кастрюлю необходимо закрыть и оставить на 5 минут. После следует подача: преподнести рис красиво можно с помощью кулинарного кольца.
Рис с кунжутомСкриншот видео
Белый длинный шлифованный рис басмати – 100 граммов
Кунжут – 30 граммов
Соль – по вкусу
В кастрюлю с промытым рисом помещаем кунжут и соль. Заливаем водой, доводим до полной готовности. Красиво выкладываем на тарелку.
По словам Татьяны Литвиновой, в зерна нельзя класть масло, его заменит кунжут:
– Мы знаем, что из кунжута тоже делают масло. При варке он выделит эти масла, сделает рис эластичным и очень вкусным.
Подавать готовое блюдо можно со свежими или запеченными овощами, а также с рыбой.
Рис с булгуром и льномСкриншот видео
Белый длинный шлифованный рис басмати – 100 граммов
Булгур – 50 граммов
Лен – 30 граммов
Соль – по вкусу
В рис добавляем булгур и лен, промываем все холодной водой, ставим варить. Дополнительно добавлять масло не нужно, так как лен будет выделять масла, которые привнесут ощущение жирности и плотности.
– Употреблять такой рис можно как самостоятельно блюдо, – заметила гастроэксперт.
Рис с маком и льномСкриншот видео
Белый длинный шлифованный рис басмати – 100 граммов
Мак – 20 граммов
Лен – 30 граммов
Соль – по вкусу
Моем 100 граммов риса, помещаем в него мак и лен.
– Мак дает аромат, цвет и приятную структуру рису, потому что при варке выделяется маковое молочко, которое также дает вязкость, – подчеркнула специалист.
Варим до готовности.