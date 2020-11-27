Гастроэксперт назвала три способа приготовления идеального риса

Скриншот видео

Общие рекомендации

Рис с кунжутом

Скриншот видео

Рис с булгуром и льном

Скриншот видео

Рис с маком и льном

Скриншот видео

По словам эксперта, перед варкой рис нужно хорошо вымыть до прозрачной воды. Эта простая рекомендация предотвратит слипание зерен. Мыть рис следует под холодной проточной водой, фильтрованная для этого не требуется. Когда жидкость станет прозрачной, ее необходимо слить и залить рис чистой. Соотношение зерен и воды должно составлять 1 к 1,5.– отметила Татьяна Литвинова.Варить зерна нужно на максимальном огне и с закрытой крышкой.– обратила внимание гастроэксперт.После того как рис закипел, его нужно посолить. По достижении полной готовности зерен кастрюлю необходимо закрыть и оставить на 5 минут. После следует подача: преподнести рис красиво можно с помощью кулинарного кольца.В кастрюлю с промытым рисом помещаем кунжут и соль. Заливаем водой, доводим до полной готовности. Красиво выкладываем на тарелку.По словам Татьяны Литвиновой, в зерна нельзя класть масло, его заменит кунжут:Подавать готовое блюдо можно со свежими или запеченными овощами, а также с рыбой.В рис добавляем булгур и лен, промываем все холодной водой, ставим варить. Дополнительно добавлять масло не нужно, так как лен будет выделять масла, которые привнесут ощущение жирности и плотности.заметила гастроэксперт.Лен – 30 граммовМоем 100 граммов риса, помещаем в него мак и лен.– подчеркнула специалист.Варим до готовности.