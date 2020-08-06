Гандбол. Андрей Климовец стал пятым белорусом в запорожском «Моторе»

Белорусский гандболист Андрей Климовец продолжит карьеру в запорожском «Моторе», пишет «Прессбол».

Левый полусредний, ранее расставшийся с «Гомелем», подписал контракт с украинской командой на три года с возможностью продления еще на сезон.

Андрей Климовец – сын известного в прошлом белорусского гандболиста Владимира Климовца и племянник Андрея Климовца, который играл за сборные Беларуси и Германии.

Отметим, что цвета «Мотора» уже защищают четыре белоруса: вратарь Иван Мороз, разыгрывающий Борис Пуховский, а также линейные Максим Бабичев и Вячеслав Бохан.

Сейчас чемпионы Украины находятся на предсезонном сборе в немецком Холленштедте, в рамках которого проведут товарищеские матчи с тремя командами Бундеслиги и датским клубом ГОГ.