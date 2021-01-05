Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой

Пародист отметил, что самое главное – надо любить человека и воздерживаться от вранья. Кроме того, стоит видеть во второй половинке единомышленника.
Артист дополнил, что страсть проходит быстро:
– Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть.
По словам юмориста, он уже не представляет свою жизнь без Аллы Борисовны и «не очень помнит жизнь своей души» до знакомства с певицей. Галкин отметил, что благодарен супруге за то, что она терпит его занудство.
Также телеведущий рассказал, что в последнее время Пугачева очень много времени проводит дома с двумя детьми. Он указал, что жена замечательная хозяйка и прекрасно готовит. Галкин даже привел в пример ситуацию, когда они с ней жили в квартире в Москве. У них не было домашних помощников, они появились только после переезда в дом и появления детей.
Напомним, что осенью 2020 года в сети появились многочисленные слухи о разводе пары. Тогда Максим Галкин выложил совместную фотографию с Пугачевой и подписал снимок: «Не дождетесь, сплетники».
Фото: instagram.com/maxgalkinru