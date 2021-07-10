Лидер группы "Галасы ЗМеста"Дмитрий Бутаков перед выходом на малую концертную сцену на Республиканском празднике "Купалье" в Александрии поделился своими впечатлениями о фестивале:
- Любой праздник - это уже хорошо. А когда такой большой и для всей Беларуси - так тем более. Он ведь создавался для людей.
Кстати, на праздник в Александрию группа приехала впервые. Дмитрий Бутаков рассказал об ожиданиях от праздника:
- Надеюсь, что встречу здесь много друзей, знакомых. Но даже судя по незнакомым, все люди настроены положительно. А это значит, что праздник пройдет хорошо. А вообще ждем благодарную публику, чтобы все прошло без эксцессов и народ только радовался нашему творчеству.
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Галасы ЗМеста поделились ожиданиями от фестиваля
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