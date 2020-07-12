Гала-концерт в Александрии завершился грандиозным фейерверком

Полтора часа лучших песен и четыре десятка любимых артистов. В Александрии завершился праздничный концерт с символическим названием «Мая Александрыя».

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и украинская дива Ирина Билык. Мечтательный романтик Денис Майданов и любимец всех белорусских барышень Алексей Хлестов. Группа Aura и солисты Большого театра Беларуси Владимир Громов и Станислав Трифонов. Сегодня гостеприимная Александрия собрала на одной сцене лучших артистов трех стран, доказав тем самым, что для настоящего творчества границ не существует.

Одиннадцатый по счету фестиваль, как и прежде, связал крепчайшими узами добрососедства три страны-соседки – Беларусь, Украину и Россию – и подарил зрителям заряд эмоций, которого, уверены, хватит до следующего фестивального лета. Красивую финальную точку главного концерта нынешнего праздника поставили все артисты, принявшие участие в концерте. Вместе они исполнили композицию «Потому что мы одна семья».

Завершился первый фестивальный день масштабным фейерверком.

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