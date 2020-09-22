ГАИ: за 2020 год в 187 ДТП из-за превышения скорости пострадали люди

Как считает, дорога или ее отдельные участки предназначены для определенной скорости, которая устанавливается специалистами на основании множества факторов и условий. Самый главный акцент – это безопасность. Просто так, только на основании желания кого-нибудь, поднимать лимит скоростного режима ни в коем случае нельзя: готова ли дорога и ее инфраструктура для этого? Например, на высокоскоростных трассах пешеходные переходы всегда должны быть или подземными, или над дорогой: как вы себе представляете там зебру? Также очень важны ограждения от диких животных, так как на большой скорости даже небольшой зверь сможет стать причиной очень серьезного происшествия. Ее превышение – одна из первых причин самых тяжких последствий аварий. За восемь месяцев текущего года в республике произошло 2175 ДТП. Среди них в 187 случаях из-за превышения скоростного режима пострадали люди. Если просто повышать лимиты, эти цифры будут расти, так как находятся в прямой зависимости от них. Поэтому к вопросу о скоростном режиме надо подходить очень серьезно начиная с этапа проектирования дороги и возможных последующих реконструкций и модернизаций.