ГАИ сообщает, что за восемь прошедших месяцев текущего года в республике произошло 2175 ДТП, среди которых в 187 случаях из-за превышения скоростного режима пострадали люди.
Как считает старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Республики Беларусь Александр Бруй, дорога или ее отдельные участки предназначены для определенной скорости, которая устанавливается специалистами на основании множества факторов и условий. Самый главный акцент – это безопасность. Просто так, только на основании желания кого-нибудь, поднимать лимит скоростного режима ни в коем случае нельзя: готова ли дорога и ее инфраструктура для этого? Например, на высокоскоростных трассах пешеходные переходы всегда должны быть или подземными, или над дорогой: как вы себе представляете там зебру? Также очень важны ограждения от диких животных, так как на большой скорости даже небольшой зверь сможет стать причиной очень серьезного происшествия. Ее превышение – одна из первых причин самых тяжких последствий аварий. За восемь месяцев текущего года в республике произошло 2175 ДТП. Среди них в 187 случаях из-за превышения скоростного режима пострадали люди. Если просто повышать лимиты, эти цифры будут расти, так как находятся в прямой зависимости от них. Поэтому к вопросу о скоростном режиме надо подходить очень серьезно начиная с этапа проектирования дороги и возможных последующих реконструкций и модернизаций.
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ГАИ: за 2020 год в 187 ДТП из-за превышения скорости пострадали люди
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Фото: Виталий ГИЛЬ