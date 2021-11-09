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ГАИ напоминает об ответственности за безопасную перевозку детей

Госавтоинспекция напоминает о важности безопасной перевозки детей. Об этом сообщает БЕЛТА


– Почему детей необходимо перевозить только в детском удерживающем устройстве? Потому что чрезмерные усилия на штатном ремне безопасности во время удара при столкновении или резком торможении могут привести к серьезным травмам. Если пристегнуть ребенка, рост которого менее 150 см штатным ремнем безопасности, лямка, фиксирующая грудной и плечевой отделы, окажется в области шеи малыша. В результате при аварии или при резком торможении ребенок может получить тяжелые травмы шейных позвонков, – пояснили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

ГАИ напоминает, что за перевозку детей без детского удерживающего устройства в соответствии с ч. 6 ст. 18.13 КоАП предусмотрен штраф до 4 базовых величин.

В 2021 году на территории Минского района к административной ответственности за перевозку маленьких пассажиров без автокресел были привлечены 719 водителей.

– 8 ноября сотрудники ОГАИ Минского РУВД провели рейдовое мероприятие под девизом "Автокресло и бустер – безопасность детей!". Главная цель  – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, – добавили стражи дорог.  

Фото из архива БЕЛТА
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