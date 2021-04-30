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ГАИ Минской области 1–2 мая будет контролировать движение вблизи 49 храмов

ГАИ Минщины 1–2 мая будет осуществлять контроль за дорожным движением около 49 православных храмов, сообщили sb.by в УГАИ УВД Минского облисполкома.


– Госавтоинспекция Минской области 1–2 мая вблизи 49 православных храмов будет контролировать дорожное движение. Для обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка наряды дорожно-патрульной службы будут проводить регулировочно-распорядительные действия, – пояснили в Госавтоинспекции. 

ГАИ призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и уважать друг друга, а также не парковать транспорт в местах, где он будет ограничивать видимость в направлении движения. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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