ГАИ Минска усилит контроль за водителями двухколесного транспорта

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В поле зрения милиционеров в этот период попадут пешеходы, велосипедисты, а также пользователи электросамокатов и гироскутеров. Под контролем будут и водители, не предоставляющие преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки. Поэтому весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог: наряды ДПС будут приближены к аварийно опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Вместе с сотрудниками ГАИ службу будут нести и сотрудники иных служб милиции общественной безопасности, а также члены добровольной дружины. Также в учебных заведениях и на предприятиях милиционеры проведут беседы по пресечению нарушений ПДД пешеходами.Наезд на пешехода – самый популярный вид ДТП. За четыре месяца 2021-го было зафиксировано 80 подобных дорожных аварий (39,2% от общего числа ДТП), в которых погибли четыре человека (50% от общего числа погибших). Все случаи гибели людей произошли по вине самих пешеходов, находящихся в нетрезвом виде, в результате перехода в неустановленном месте либо нахождения на проезжей части. По сравнению с таким же периодом прошлого года наездов стало меньше на 23,1%, погибших – на 42,9%.Тревожным моментом остаются наезды на несовершеннолетних. С начала года уже зарегистрировано 17 таких аварий, где 18 детей получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, с наступлением тепла на улицах все чаще можно увидеть велосипедистов, пользователей гироскутеров и электросамокатов. В этом году уже произошло четыре аварии с участием велосипедистов.Столичная Госавтоинспекция напоминает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, внимание и взаимовежливость – залог безопасности на дорогах.