Припаркованные с нарушением легковушки значительно ограничивают обзор дороги, мешают уборочной технике и создают массу неудобств горожанам. Поэтому вопрос парковок транспортных средств с нарушением ПДД всегда находится на особом контроле у ГАИ. Особенно остро проблема парковок стоит в Минске. ГАИ города фиксирует нарушения в автоматическом режиме.
Старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Виталий Сауц предупредил, что тех, кто нарушает правила остановки и стоянки, будут выявлять с помощью автоматизированного программного комплекса «ПаркРайт». Это специальные устройства для фиксации автомобилей, стоящих с нарушением ПДД, работающие в автоматическом режиме.
Принцип работы АПК «ПаркРайт» заключается в следующем: автомобиль ГАИ проезжает вдоль припаркованных транспортных средств с низкой скоростью, в это время устройство фиксирует регистрационные знаки, через 5 минут – повторный проезд. Водители, чьи транспортные средства припаркованы с нарушением ПДД, вскоре получат так называемые «письма счастья». Для легковых автомобилей штраф составит 1 базовую величину (29 руб.), для водителей грузового транспорта – 3 базовые величины (87 руб.).
– Водители, нарушающие правила остановки и стоянки, создают аварийную обстановку на дороге, – заострил внимание Виталий Сауц. – Автолюбители оставляют транспорт на тротуарах, вблизи, а то и на самих пешеходных переходах, а это существенно влияет на обзорность дороги и угрожает безопасности не только пешеходов, но и других водителей. Важно помнить, что остановка и стоянка на пешеходном переходе и ближе 15 метров от него на дороге в обе стороны запрещены.
Фото: ОГАИ Центрального РУВД Минска
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ГАИ Минска будет выявлять нарушителей парковки с помощью специальной системы «ПаркРайт»
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