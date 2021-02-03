ГАИ Минска будет выявлять нарушителей парковки с помощью специальной системы «ПаркРайт»

Старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Виталий Сауц предупредил, что тех, кто нарушает правила остановки и стоянки, будут выявлять с помощью автоматизированного программного комплекса «ПаркРайт». Это специальные устройства для фиксации автомобилей, стоящих с нарушением ПДД, работающие в автоматическом режиме.Принцип работы АПК «ПаркРайт» заключается в следующем: автомобиль ГАИ проезжает вдоль припаркованных транспортных средств с низкой скоростью, в это время устройство фиксирует регистрационные знаки, через 5 минут – повторный проезд. Водители, чьи транспортные средства припаркованы с нарушением ПДД, вскоре получат так называемые «письма счастья». Для легковых автомобилей штраф составит 1 базовую величину (29 руб.), для водителей грузового транспорта – 3 базовые величины (87 руб.).е, – заострил внимание Виталий Сауц. –Фото: ОГАИ Центрального РУВД Минска