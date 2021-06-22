ГАИ и Транспортная инспекция усилили контроль за водителями такси

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Об этом рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.За 5 месяцев столичная ГАИ выявила более 600 нарушений со стороны водителей интернет-сервисов. Среди них было восемь случаев, когда водители управляли транспортом в нетрезвом виде. Также по вине водителей автомобилей такси произошло семь аварий, в которых были травмированы восемь человек.22 июня на улице Свислочской инспекторы ГАИ Заводского района Минска совместно с сотрудниками Транспортной инспекции провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением ПДД водителями Bolt, Uber и "Яндекс.Такси". За время масштабной проверки сотрудники ГАИ остановили более 20 автомобилей такси и выявили тринадцать нарушений., – пояснил старший госавтоинспектор ОГАИ Заводского РУВД Минска Сергей Кедич.