ГАИ и Транспортная инспекция продолжают совместные рейды по выявлению фактов нарушений водителями такси. Больше всего внимания специалисты уделяют водителям сервисов Bolt, Uber и "Яндекс.Такси", сообщает БЕЛТА.
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Об этом рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.
За 5 месяцев столичная ГАИ выявила более 600 нарушений со стороны водителей интернет-сервисов. Среди них было восемь случаев, когда водители управляли транспортом в нетрезвом виде. Также по вине водителей автомобилей такси произошло семь аварий, в которых были травмированы восемь человек.
22 июня на улице Свислочской инспекторы ГАИ Заводского района Минска совместно с сотрудниками Транспортной инспекции провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением ПДД водителями Bolt, Uber и "Яндекс.Такси". За время масштабной проверки сотрудники ГАИ остановили более 20 автомобилей такси и выявили тринадцать нарушений.
– В числе самых частых нарушений –отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, нарушение правил перевозки пассажиров, разговор по телефону во время движения, отсутствие аптечки и огнетушителя, – пояснил старший госавтоинспектор ОГАИ Заводского РУВД Минска Сергей Кедич. – Наша основная задача – обеспечить безопасность пассажиров, поэтому регулярная работа по устранению нарушений продолжится.
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ГАИ и Транспортная инспекция усилили контроль за водителями такси
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