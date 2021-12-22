ГАИ Гомельской области объявила профилактическое мероприятие «Безопасная дорога к новогодней елке!»

Оно направлено на упреждение детского дорожно-транспортного травматизма в связи с тем, что скоро у школьников зимние каникулы, и они будут много передвигаться. Немало поездок будет связано с новогодними праздниками.





- К сожалению, нарушения со стороны водителей детских автобусов случаются. А потому правоохранители обеспечат максимальную безопасность на дорогах и уделят особое внимание осуществлению автомобильных перевозок групп детей автобусами в нерегулярном сообщении,- заметила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Госавтоинспекторы среди ряда правил, обязательных при перевозке детей, обращают внимание, что транспортные средства должны быть технически исправными с наличием у водителей всех необходимых документов. К перевозкам ребят допускаются водители с определенной квалификацией. Каждый несовершеннолетний должен быть обеспечен отдельным посадочным местом, на 20 человек обязателен один совершеннолетний сопровождающий. Спереди и сзади транспорта устанавливается опознавательный знак «Перевозка детей!».

Мероприятие продлится по 21 января нового года.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

