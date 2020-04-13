G20 может ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

Страны G20 готовы прислушаться к призыву МВФ и ввести мораторий на обслуживание долга развивающимися странами на фоне пандемии нового коронавируса. Соглашение, рассчитанное на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто на встрече глав Минфинов стран "большой двадцатки" 15 апреля, сообщает Financial Times.





За время моратория кредиторы смогут выработать план дальнейших действий. Одним заемщикам могут списать часть долгов, другим предоставить отсрочки по погашению.

Страны, получающие двустороннюю помощь на развитие от других государств, в текущем году должны были уплатить по долгам около 40 млрд долларов, в том числе 18 млрд долларов по межгосударственным займам.

Ранее МВФ и Всемирный банк призвали заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития, пишет ТАСС. Это около 40 стран Африки, ряд государств Латинской Америки и ЮВА, Афганистан, Йемен, Монголия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.