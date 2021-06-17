Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

ИКД – это прибор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца., – говорится в заявлении Датского футбольного союза.12 июня в концовке первого тайма матча группового раунда чемпионата Европы между датчанами и финнами (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту примерно четверть часа оказывали помощь на поле, после чего его увезли в медучреждение. Позже стало известно, что игрок перенес сердечный приступ. Сейчас состояние Эриксена стабильное.