Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

ИКД – это прибор, который предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
«После того как Эриксен прошел несколько медобследований, было решено, что футболисту необходим ИКД. Кристиан согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Мы призываем всех не беспокоить Кристиана и его семью в ближайшее время», – говорится в заявлении Датского футбольного союза.
12 июня в концовке первого тайма матча группового раунда чемпионата Европы между датчанами и финнами (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту примерно четверть часа оказывали помощь на поле, после чего его увезли в медучреждение. Позже стало известно, что игрок перенес сердечный приступ. Сейчас состояние Эриксена стабильное.
Эриксен обратился к болельщикам после остановки сердца во время матча Евро