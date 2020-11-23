Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе

Дорожно-транспортное происшествие случилось в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Спортсмен скончался на месте. А его девушка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.Анеле Нгцонгца провел более 50 матчей за сборную своей страны. На клубном уровне выступал как на родине, так и в Европе – защищал цвета бельгийского "Генка" и французского "Труа".