Футбол. «Рух» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью, команды забили шесть мячей

В Бресте завершился очередной матч 21-го тура чемпионата страны по футболу. Местный «Рух» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» расписали результативный мир – 3:3.
В первой части чемпионата эти команды показывали преимущественно закрытый и малорезультативный футбол, а зачетные баллы набирали главным образом благодаря надежной игре в обороне. Но в последнее время все изменилось. «Рух» и «Торпедо-БелАЗ» стали больше забивать и пропускать. А игры с их участием теперь смотрятся куда веселее. Сегодня они тоже подарили болельщикам яркий и богатый на взятия ворот матч.
«Автозаводцы» первыми пропустили, затем вели 2:1 и 3:2, но все же не удержали победу.
Забитыми мячами в составе «Руха» отметились Денис Гречихо (16-я минута), Евгений Шевченко (65) и Владислав Васильев (78, с пенальти). А у «Торпедо-БелАЗа» отличились Габриэль Рамос Да Пенья (19, с пенальти), Дмитрий Антилевский (58) и Андрей Хачатурян (70).
Ранее состоялись четыре матча этого тура. «Белшина» победила «Слуцк» – 4:2. «Шахтер» сломил сопротивление брестского «Динамо» – 1:0. «Ислочь» обыграла крайне неуступчивый в родных стенах «Витебск» – 3:2. А РЦОР-БГУ и «Неман» поделили очки – 1:1. Сегодня в 20:00 в Борисове начнется встреча между БАТЭ и «Городеей». А игры «Динамо» (Минск) – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия» перенесены на 14 и 12 августа соответственно.
Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 43 очка (21 матч), 2. «Неман» – 38 (20), 3. БАТЭ – 37 (20), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 34 (21), 5. «Ислочь» – 32 (21), 6. РЦОР-БГУ – 31 (21), 7. «Рух» – 30 (21), 8. «Динамо» (Минск) – 30 (20), 9. «Динамо» (Брест) – 29 (19), 10. «Витебск» – 29 (21), 11. «Славия» – 23 (19), 12. «Слуцк» – 21 (20), 13. «Городея» – 20 (20), 14. «Минск» – 18 (18), 15. «Белшина» – 16 (21), 16. «Смолевичи» – 14 (19).
Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), на счету которого 12 забитых мячей.
Фото: vk.com/fcrukh
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Футбол. «Рух» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью, команды забили шесть мячей
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