Фура и поезд столкнулись под Брестом — головной вагон сошел с рельсов

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10 февраля вечером на 8-м км автодороги Р17 «Брест–граница Украины» (перегон Брест-Южный–Бернарды) произошло столкновение фуры с пассажирским дизель-поездом сообщением Брест–Влодава. От удара головной вагон сошёл с рельсов.Предварительно, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд.В вагонах находились примерно пятьдесят пассажиров (пострадавших нет). Всех их на автобусах доставили к месту назначения. Машиниста отвезли в больницу, водитель грузовика травм не получил.Сейчас движение на участке приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины происшествия.Видео МВД