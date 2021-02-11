В ходе дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде под Брестом пострадал машинист поезда, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
10 февраля вечером на 8-м км автодороги Р17 «Брест–граница Украины» (перегон Брест-Южный–Бернарды) произошло столкновение фуры с пассажирским дизель-поездом сообщением Брест–Влодава. От удара головной вагон сошёл с рельсов.
Предварительно, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд.
В вагонах находились примерно пятьдесят пассажиров (пострадавших нет). Всех их на автобусах доставили к месту назначения. Машиниста отвезли в больницу, водитель грузовика травм не получил.
Сейчас движение на участке приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины происшествия.
Видео МВД
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Фура и поезд столкнулись под Брестом — головной вагон сошел с рельсов
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