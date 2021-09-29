Фумио Кисиду избрали лидером правящей партии Японии

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РИА Новости

Во втором туре за пост главы партии боролись Кисида и министр по делам административной реформы, также ранее занимавший пост министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно.По итогам первого тура экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида лидировал с перевесом в один голос – за него отдали 256 бюллетеней, за Таро Коно – 255. Во втором туре Кисида получил 249 голосов депутатов парламента и восемь бюллетеней от ячеек партии в префектурах, всего за него отдали 257 бюллетеней. Таро Коно получил 131 голос от депутатов и 39 бюллетеней от ячеек на местах, всего он получил 170 бюллетеней.Голосование за кандидатуру премьер-министра пройдет в парламенте страны 4 октября.