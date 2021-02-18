Французы выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Словении

Победу одержали французы Антонен Гигонна и Жюли Симон, которые ни разу не заглянули на штрафную петлю, воспользовались пятью дополнительными патронами и затратили на прохождение дистанции в общей сложности 36 минут 42,4 секунды.Серебро завоевал норвежский дуэт, который составили лидеры общего зачета КМ у мужчин и женщин – Йоханнес Тиннес Бё и Тириль Экхофф (+2,8 секунды; 0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).А на третью ступень пьедестала почета поднялись шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг (+22,6; 0 + 8).Белорусская команда в составе Никиты Лобастова и Ирины Кривко неплохо смотрелась на огневых рубежах (0 + 7). Но при этом показала только 13-й лыжный ход, уступив норвежцам более полутора минут, и в результате заняла в итоговом протоколе лишь 12-е место (+2.17,3).Завтра на чемпионате мира гонок не будет. На послезавтра запланированы классические женская и мужская эстафеты. А 21 февраля мировой форум закроется масс-стартами.Медальный зачет мирового первенства возглавляет сборная Норвегии, у которой после сегодняшней гонки стало восемь наград (4 золота, 1 серебро и 3 бронзы). Помимо норвежцев, награды этого ЧМ имеют еще лишь шесть команд, среди которых и белорусская дружина. Бронзовую медаль в женском спринте, напомним, завоевала Анна Сола.