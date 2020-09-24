Инициативная группа собрала доказательства хрупкости печатной платы контроллеров Joy-Con и требует, чтобы японская компания признала поломки девайса гарантийным случаем. Об этом пишет РИА "Новости".
Также возмущенные геймеры выступают за снижение цены на джойстики.
Nintendo на требования не отреагировала, поэтому делом теперь занимается парижский суд.
Фото: pixabay.com
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Французские геймеры судятся с Nintendo из-за хрупкости джойстиков
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