ФПБ: в условиях пандемии работникам нужны дополнительные гарантии

Такое мнение высказали в национальном профцентре, комментируя принятые изменения в вопросах профессионального пенсионного законодательства для отдельных категорий работников. По инициативе профсоюзов изменены подходы в формировании стажа бортпроводников для начисления профессиональной пенсии. Данная тема поднималась в июне 2021 года на встрече председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды с представителями трудового коллектива "Белавиа".





– С начала пандемии профсоюзы неоднократно вносили предложения по дополнительной защите работников в условиях пандемии. Многие из этих предложений поддержаны, в том числе это – по установлению более объективных подходов по формированию профессионального стажа бортпроводников, – рассказал рассказал начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Дмитрий Шевчук. – Ранее действующими правилами было установлено, что для зачета в профессиональный стаж необходимо налетать в год 375 часов. В связи с пандемией коронавируса, многие работники не по своей вине не смогли выполнить эту норму. И даже если у кого до установленной нормы не хватало несколько часов, весь год ему не засчитывался в профессиональный стаж для формирования пенсионных прав за работу в особых условиях труда. Это несправедливо, так как в данных обстоятельствах от самих работников ничего не зависит. Попросту говоря, они стали заложниками ситуации.

Федерация профсоюзов настаивала на необходимости изменения существующих подходов. В частности, было предложено исчисление профессионального стажа формировать пропорционально отработанному времени исходя из установленной законодательством нормы. Эти предложения удалось закрепить на законодательном уровне. Теперь, например, при налете в 270 часов в год в зачет профессионального стажа будет включаться более 8 месяцев. То есть с учетом фактически отработанного времени. Ранее же не засчитывалось ни одного дня.

Федерация профсоюзов работает над предложениями по развитию пенсионной системы. Среди актуальных вопросов – дифференциация размера пенсии в зависимости от трудового вклада каждого работника, перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отдельные вопросы, связанные с досрочными пенсиями. Все они сформированы на основе тех обращений, которые поднимаются в трудовых коллективах.

Фото БЕЛТА



