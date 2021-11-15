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  2. ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе

ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФПБ. 


Председатель ФПБ Михаил Орда подчеркнул, что белорусы всегда протягивали руку помощи и никогда не оставались безразличными к чужой беде. 

– Мы следуем традициям, которые были у старшего поколения, – добавил он. 

Напомним, ФПБ уже поставила на белорусско-польский рубеж 7 авто гуманитарной помощи. На этой неделе туда отправится еще 15. 

– Общественные организации, Федерация профсоюзов Беларуси на протяжении последней недели поставляют гуманитарную помощь. Мы будем регулярно отслеживать, что необходимо поставить, – сказал Михаил Орда. – Сегодня вы видите, какой подъем есть у белорусов: они готовы отдать последнее. В этом и заключается смысл нашего характера и менталитета.

Как сообщалось ранее, 13 ноября Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе. Всего на минувшей неделе, по информации Совета Республики, беженцам было доставлено более 18,5 т продуктов питания, почти 4 тыс. единиц теплой одежды и одеял.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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