ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе

Председатель ФПБ Михаил Орда подчеркнул, что белорусы всегда протягивали руку помощи и никогда не оставались безразличными к чужой беде., – добавил он.Напомним, ФПБ уже поставила на белорусско-польский рубеж 7 авто гуманитарной помощи. На этой неделе туда отправится еще 15.– сказал Михаил Орда.Как сообщалось ранее, 13 ноября Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе. Всего на минувшей неделе, по информации Совета Республики, беженцам было доставлено более 18,5 т продуктов питания, почти 4 тыс. единиц теплой одежды и одеял.