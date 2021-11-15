ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФПБ.
Председатель ФПБ Михаил Орда подчеркнул, что белорусы всегда протягивали руку помощи и никогда не оставались безразличными к чужой беде.
– Мы следуем традициям, которые были у старшего поколения, – добавил он.
Напомним, ФПБ уже поставила на белорусско-польский рубеж 7 авто гуманитарной помощи. На этой неделе туда отправится еще 15.
– Общественные организации, Федерация профсоюзов Беларуси на протяжении последней недели поставляют гуманитарную помощь. Мы будем регулярно отслеживать, что необходимо поставить, – сказал Михаил Орда. – Сегодня вы видите, какой подъем есть у белорусов: они готовы отдать последнее. В этом и заключается смысл нашего характера и менталитета.
Как сообщалось ранее, 13 ноября Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе. Всего на минувшей неделе, по информации Совета Республики, беженцам было доставлено более 18,5 т продуктов питания, почти 4 тыс. единиц теплой одежды и одеял.