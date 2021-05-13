Такое предложение озвучили на очередном заседании экспертного совета по вопросам цен и тарифов.
Речь идет о предприятиях полного цикла: тех, кто перерабатывает в основном белорусское сырье. Сегодня в стране около 15 производителей плодоовощного детского питания. При этом существуют разные подходы к организации производства в этой сфере. Одни предприятия закупают готовые полуфабрикаты за рубежом и, по сути, занимаются только их фасовкой. Вторые обеспечивают полный цикл – от выращивания до переработки белорусской продукции. Но и первые, и вторые считаются отечественными производителями и имеют равные условия на рынке.
– В первую очередь необходимо развивать и поддерживать тех, кто работает на местном сырье. Поскольку это развитие белорусского сельского хозяйства. Это создание рабочих мест. Заработная плата для белорусских сельчан, – подчеркнула Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси. – Сегодня в целом в экономике стоит задача по снижению импортной составляющей. И в сфере производства детского питания есть все возможности для достижения этой цели.
Надо отметить, что во многих странах принимаются меры для стимулирования развития производственных цепочек полного цикла – от введения пошлин на импорт сырья до разного рода преференций тем производителям, которые работают на местном сырьевой базе. Различные варианты поддержки таких предприятий обсуждались и во время заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов. В ближайшее время Федерация профсоюзов на основе консультаций с производителями направит заинтересованным ведомствам предложения по совершенствованию подходов в этом вопросе. Кроме того, будут инициированы и меры по расширению представленности отечественных производителей детского питания в торговых сетях.
Фото: БЕЛТА
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ФПБ: для отечественных производителей детского питания необходимо предусмотреть дополнительные преференции
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