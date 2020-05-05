Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей. Экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы, подготовил Белорусский союз женщин совместно с Музеем истории Великой Отечественной войны.
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Девчата-летчики и снайперы, медсестры и партизаны, разведчики и телеграфисты… Героинь представленных на выставке фоторабот объединила война. Среди них есть и Герои Советского Союза, и те, кто удостоен орденов и медалей, других наград и поощрений.
Читаю подписи к снимкам, и к горлу подступает ком. Вот Герой Советского Союза старшина медслужбы З.М. Туснолобова-Марченко – санинструктор 849-го стрелкового полка, уроженка Витебщины. Спасла 128 раненых. В феврале 1943-го в бою за станцию Горшечное Курской области была тяжело ранена и обморожена, лишилась рук и ног.
…Гвардии младший лейтенант Г.И. Докутович – штурман звена 46-го гвардейского Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков. Школьницей гомельчанка занималась в аэроклубе, студенткой Московского авиаинститута попросилась в авиационную группу Героя Советского Союза М.М. Расковой. Окончив авиашколу в г. Энгельсе, девушка участвовала в боях на Северном Кавказе. 1 августа 1943-го погибла, выполняя боевое задание.
… Клавдия Крохина с августа 1944-го воевала в роте снайперов отдельного артиллерийского-пулеметного батальона, участвовала в освобождении Прибалтики, Польши, в боях в Восточной Пруссии и Чехословакии. Боевой счет – 38 гитлеровцев.
– Женщины наравне с мужчинами сражались за родину, приближали нашу Великую Победу. Они были медсестрами, связными, подрывниками, разведчиками. На их плечах держался быт и тыл, – эмоционально рассказывала журналистам зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, зампредседателя БСЖ Лилия Ананич. – Сегодня страна достойно готовится отпраздновать день Великой Победы. Мы готовимся к параду. Это символ величия и мужества старшего поколения, которое на своих плечах вынесло это тяжелое испытание военных лет. Это те жизни, которые отданы во имя Победы.
Главное сегодня, отметила Л.Ананич, быть достойными поколения победителей, достойными памяти и не поддаваться на информационные провокации, которых сейчас все больше.
– Пойдете ли на парад? – интересуюсь у депутата.
– Если будет такая возможность, то с удовольствием, – ответила собеседница. – Для меня парад – это еще и очень личное и священное событие. В нашей семье уже ушедший ветеран Великой Отечественной войны, мой отец. У него не было возможности бывать на таких парадах, однако для папы 9 Мая было особым днем. Я помню этот трепет, это отношение отца. И вот сейчас, размышляя над тем, что сказал бы он по поводу парада, – уверена, отец сказал бы, что парад, особенно в год 75-летия Победы, это не просто память, это посыл в будущее, посыл нашей страны всему миру.
Парламентарий также добавила, что только в партизанских отрядах и в подполье Беларуси воевали более 70 тысяч женщин. Жизни бойцов в партизанских отрядах сберегали 570 врачей и более 2 тысяч медсестер. Звания Героя Советского Союза удостоены девять женщин – участников партизанского движения и подполья Беларуси, четыре из них посмертно.
Фотовыставка демонстрировалась в Минске и регионах страны.