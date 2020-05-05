Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей

***Девчата-летчики и снайперы, медсестры и партизаны, разведчики и телеграфисты… Героинь представленных на выставке фоторабот объединила война. Среди них есть и Герои Советского Союза, и те, кто удостоен орденов и медалей, других наград и поощрений.Читаю подписи к снимкам, и к горлу подступает ком. Вот Герой Советского Союза старшина медслужбы З.М. Туснолобова-Марченко – санинструктор 849-го стрелкового полка, уроженка Витебщины. Спасла 128 раненых. В феврале 1943-го в бою за станцию Горшечное Курской области была тяжело ранена и обморожена, лишилась рук и ног.…Гвардии младший лейтенант Г.И. Докутович – штурман звена 46-го гвардейского Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков. Школьницей гомельчанка занималась в аэроклубе, студенткой Московского авиаинститута попросилась в авиационную группу Героя Советского Союза М.М. Расковой. Окончив авиашколу в г. Энгельсе, девушка участвовала в боях на Северном Кавказе. 1 августа 1943-го погибла, выполняя боевое задание.… Клавдия Крохина с августа 1944-го воевала в роте снайперов отдельного артиллерийского-пулеметного батальона, участвовала в освобождении Прибалтики, Польши, в боях в Восточной Пруссии и Чехословакии. Боевой счет – 38 гитлеровцев.– эмоционально рассказывала журналистам зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, зампредседателя БСЖ Лилия Ананич. –Главное сегодня, отметила Л.Ананич, быть достойными поколения победителей, достойными памяти и не поддаваться на информационные провокации, которых сейчас все больше.– интересуюсь у депутата.– ответила собеседница. –Парламентарий также добавила, что только в партизанских отрядах и в подполье Беларуси воевали более 70 тысяч женщин. Жизни бойцов в партизанских отрядах сберегали 570 врачей и более 2 тысяч медсестер. Звания Героя Советского Союза удостоены девять женщин – участников партизанского движения и подполья Беларуси, четыре из них посмертно.Фотовыставка демонстрировалась в Минске и регионах страны.