Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.44
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей

Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей

Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей. Экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы, подготовил Белорусский союз женщин совместно с Музеем истории Великой Отечественной войны.


***
Девчата-летчики и снайперы, медсестры и партизаны, разведчики и телеграфисты… Героинь представленных на выставке фоторабот объединила война. Среди них есть и Герои Советского Союза, и те, кто удостоен орденов и медалей, других наград и поощрений.

Читаю подписи к снимкам, и к горлу подступает ком. Вот Герой Советского Союза старшина медслужбы З.М. Туснолобова-Марченко – санинструктор 849-го стрелкового полка, уроженка Витебщины. Спасла 128 раненых. В феврале 1943-го в бою за станцию Горшечное Курской области была тяжело ранена и обморожена, лишилась рук и ног.

…Гвардии младший лейтенант Г.И. Докутович – штурман звена 46-го гвардейского Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков. Школьницей гомельчанка занималась в аэроклубе, студенткой Московского авиаинститута попросилась в авиационную группу Героя Советского Союза М.М. Расковой. Окончив авиашколу в г. Энгельсе, девушка участвовала в боях на Северном Кавказе. 1 августа 1943-го погибла, выполняя боевое задание.

… Клавдия Крохина с августа 1944-го воевала в роте снайперов отдельного артиллерийского-пулеметного батальона, участвовала в освобождении Прибалтики, Польши, в боях в Восточной Пруссии и Чехословакии. Боевой счет – 38 гитлеровцев.

– Женщины наравне с мужчинами сражались за родину, приближали нашу Великую Победу. Они были медсестрами, связными, подрывниками, разведчиками. На их плечах держался быт и тыл, – эмоционально рассказывала журналистам зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, зампредседателя БСЖ Лилия Ананич. – Сегодня страна достойно готовится отпраздновать день Великой Победы. Мы готовимся к параду. Это символ величия и мужества старшего поколения, которое на своих плечах вынесло это тяжелое испытание военных лет. Это те жизни, которые отданы во имя Победы.

Главное сегодня, отметила Л.Ананич, быть достойными поколения победителей, достойными памяти и не поддаваться на информационные провокации, которых сейчас все больше.   

  – Пойдете ли на парад? – интересуюсь у депутата.

– Если будет такая возможность, то с удовольствием, – ответила собеседница. – Для меня парад – это еще и очень личное и священное событие. В нашей семье уже ушедший ветеран Великой Отечественной войны, мой отец. У него не было возможности бывать на таких парадах, однако для папы 9 Мая было особым днем. Я помню этот трепет, это отношение отца. И вот сейчас, размышляя над тем, что сказал бы он по поводу парада, – уверена, отец сказал бы, что парад, особенно в год 75-летия Победы, это не просто память, это посыл в будущее, посыл нашей страны всему миру.   

Парламентарий также добавила, что только в партизанских отрядах и в подполье Беларуси воевали более 70 тысяч женщин. Жизни бойцов в партизанских отрядах сберегали 570 врачей и более 2 тысяч медсестер. Звания Героя Советского Союза удостоены девять женщин – участников партизанского движения и подполья Беларуси, четыре из них посмертно.

Фотовыставка демонстрировалась в Минске и регионах страны.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Бресте первый донор сдал плазму с антителами к COVID-19
Apple может потерять 18 млрд долларов из-за задержки выхода iPhone 12
Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
PewDiePie подписал эксклюзивный контракт с YouTube
В Иерусалиме открыли для посещения Стену Плача
Названы нетипичные симптомы, предупреждающие о сердечном приступе
Глинская: наш прогноз по коронавирусу почти в полной мере оправдывается
Медик: прерывать беременность в случае COVID-19 нет необходимости
Аэлита Самсонова самоотверженно спасала раненых, встретила на фронте любовь и вышла замуж в побежденном Берлине
О роли экономического базиса в Великой Отечественной войне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Футбол. Испанский канал покажет дерби брестского и минского «Динамо»
Самый верный путь к выздоровлению пациентов с COVID‑19 — четкое соблюдение алгоритма лечения
Гайдукевич: немецкие депутаты и бизнесмены хотят присутствовать на параде в Минске
Во Флориде мужчина неделю жил на заброшенном острове компании Disney
Директор российского Института проблем глобализации о карантине: у значительной части людей деньги уже закончились или заканчиваются
Арина Соболенко в честь 22-летия порадовала поклонников пикантным фото
Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей
Перцов: у нас нет морального права снять 9 Мая с информационной повестки
Паническая дуга из-за коронавируса сходит на нет – Перцов
Эксперт: коронавирус выявил слабость всех международных институтов
мнение
Всеволод ШИМОВ
Италия вся на нервах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ